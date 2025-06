Pressestimme: 'Handelsblatt' zu US-Angriff auf Iran

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu US-Angriff auf Iran:

"In dieser Amtszeit aber rücken die USA nun gefährlich nahe an eine Situation, die Trump eigentlich vermeiden wollte: Dass die Amerikaner in den Nahostkrieg tief hineingezogen werden und die USA ein direkter Aggressor in einem Konflikt werden, der immer nur neue Eskalationen und niemals diplomatische Durchbrüche zu kennen scheint. Trump hat nicht nur entschieden, sich an den israelischen Attacken gegen den Iran zu beteiligen. Er hat entschieden, dass zum ersten Mal amerikanische B-2-Bunkerbrecher operativ in einer Kampfhandlung eingesetzt wurden. Er nimmt in Kauf, dass der Iran Vergeltungsschläge auf US-Stützpunkte in Syrien oder im Irak verübt. Er geht das Risiko ein, dass der Iran die Straße von Hormus blockiert und einen Öl-Preisschock auf dem Weltmarkt auslöst."/yyzz/DP/he