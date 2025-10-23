Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Stadtbild-Debatte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Stadtbild-Debatte:

"Mit dem Stadtbild gibt es weitere Probleme: Autos, leerstehende Läden, Müll, Hundekot, seit einiger Zeit sogar wieder Neonazis (es handelt sich dabei hauptsächlich um Deutsche). Zugegeben, vieles davon liegt nicht in der Zuständigkeit des Kanzlers - Abschiebungen aber auch nicht. Wenn die unbedingt sein müssen, bitte. Nicht alle Menschen, die gerne hier leben würden, können hier leben. Es wäre nur sinnvoll, das Ganze nicht mit Aussagen zu begleiten, die die Hälfte des Landes massiv vor den Kopf stoßen; und dann: gegen die wahren Ursachen unserer Stadtbild-Probleme vorzugehen."