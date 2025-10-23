DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,5%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.823 +1,2%Euro1,1598 -0,1%Öl65,00 +1,0%Gold4.096 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX im Donnerstagshandel voraussichtlich etwas tiefer Nach SAP-Zahlen: DAX im Donnerstagshandel voraussichtlich etwas tiefer
Alphabet-Aktie: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Finanzstreit zwischen Bund und Ländern

23.10.25 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Finanzstreit zwischen Bund und Ländern

Die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf 7 Cent und die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer kosten alle staatlichen Ebenen ab 2026 Milliarden. Nun wollen die Ministerpräsidenten einen Ersatz für ihren Anteil vom Bund. Für Klingbeils "Njet" gibt es gute politökonomische Argumente. Die Senkung der Gastro-Mehrwertsteuer und die höhere Mehrwertsteuer waren Wünsche der CSU. Sie sind nicht gerade das, was Ökonomen der Bundesregierung in der schwierigen Wirtschaftslage derzeit empfehlen. (.) Teile der Bundesregierung hoffen möglicherweise sogar, dass die Länder die Maßnahmen kippen. Dumm nur, dass Söder mit der Unterstützung vieler Länder im Bundesrat rechnen kann./yyzz/DP/zb