Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Krieg in der Ukraine

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Krieg in der Ukraine

Wer vorher gemutmaßt hatte, dass die Friedensinitiative Trumps kläglich scheitern werde, weil ihn der gewiefte Ex-KGB-Spion Putin hinters Licht führen würde, darf sich bestätigt fühlen. Für übertriebene Schadenfreude hingegen gibt es auch keinen Anlass. Wäre Trump erfolgreich gewesen, hätte er das Leben vieler junger Männer auf beiden Seiten der Front gerettet. Ohne einen Friedensplan oder zumindest einen Waffenstillstand geht das Sterben unvermindert weiter. Das steht fest. Wie es in Sachen Friedensbemühungen weitergeht, ist zu diesem Zeitpunkt wohl noch offen. Vielleicht entscheidet sich Trump wirklich, Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern und so die Ukraine militärisch zu stärken. Ob Putin sich davon aber beeindrucken lässt, ehe die Waffen zum ersten Mal zum Einsatz kommen, ist ebenso offen./yyzz/DP/zb