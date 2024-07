ProCredit-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Wertpapiergeschäft

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die ProCredit-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Zum 12.07.2024 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 16.07.2024 öffentlich gemacht. Spechtenhauser, Hubert, Vorstand bei ProCredit, hat am 12.07.2024 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 565 Aktien zu je 8,96 EUR. Das Papier von ProCredit gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,10 Prozent auf 8,72 EUR abwärts.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die ProCredit-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,90 Prozent auf 8,56 EUR. ProCredit verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 504,17 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 58.898.500 Anteilsscheine.

Die letzte Insider-Bewegung bei ProCredit ergab sich am 12.07.2024. Für jeweils 8,96 EUR baute Aufsichtsrat, Joleska Popovska, Jovanka, das eigene Depot um 168 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net