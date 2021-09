NORMA-Aktie sackt zweistellig ab: NORMA gibt wegen Materialknappheit Gewinnwarnung aus

Der SDAX -Konzern kappte am Dienstag in Maintal seine Profitabilitätsziele. Am Ausblick für den Umsatz hielt NORMA unterdessen fest.

Bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) solle die Marge nun bei mehr als 10 Prozent statt wie bislang angenommen mehr als 12 Prozent liegen, hieß es. Die Margenprognose beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) wurde mit mehr als elf Prozent ebenfalls um zwei Prozentpunkte gesenkt. Die Erlöse aus eigener Kraft sollen im laufenden Jahr weiter im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen.

Grund für die Prognosesenkung sei eine andauernde Knappheit an Materialien, vor allem bei Stahl und Kunststoff. Damit gingen höhere Preise einher. Daher rechne das Management nun mit "deutlich geringeren Produktionskapazitäten in relevanten Industrien sowie höheren Material- und Frachtkosten in allen Regionen." Ferner belasteten weiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hieß es.

NORMA Group mit Kurseinbruch wegen gesenkter Margenprognose

Der Aktienkurs der NORMA Group ist am Dienstag wegen einer gesenkten Margenprognose eingebrochen. Nach anfänglichen Gewinnen, brach der Kurs gegen Mittag via XETRA regelrecht ein. Zuletzt wurden sie zwölf Prozent tiefer bei 37,74 Euro gehandelt und damit auf einem Jahrestief. Die Aktie hatte zuletzt mühsam mit der charttechnisch relevanten 200-Tage-Durchschnittslinie gekämpft, die jetzt aber außer Reichweite geraten ist. Damit trübt sich das langfristige Chartbild deutlich ein.

Der Verbindungstechnik-Spezialist wird wegen Materialknappheit für 2021 pessimistischer, was die eigene Profitabilität betrifft. Bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) solle die Marge nun bei mehr als 10 Prozent statt wie bislang angenommen mehr als 12 Prozent liegen, hieß es. Die Erlöse aus eigener Kraft sollen im laufenden Jahr aber weiter im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen, hier blieb die Prognose unverändert.

