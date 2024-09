Profiteuere der Zinsssenkung

Die erste Zinssenkung seit Jahren durch die US-Notenbank Federal Reserve steht voraussichtlich in der kommenden Woche an. Unklar ist weiter, wie groß der Zinsschritt ausfallen wird. Für ein Analysehaus steht aber fest: Unabhängig von der Höhe der voraussichtlichen Zinssenkung werden einige Anlagen nach dem geldpolitischen Schritt attraktiver erscheinen als andere.

• Wirtschafts- und Zinsprognose: Leichte Abkühlung, Zinssenkungen bis 3,0-3,25 % erwartet

• Bestimmte Anlagen dürften profitieren

• Andere Experten weniger optimistisch



Sid Vaidya, Chef-Anlagestratege bei TD Wealth, hat in einem Interview, über das "MarketWatch" berichtet, jene Anlageoptionen unter die Lupe genommen, die von einer Leitzinssenkung der US-Notenbank profitieren werden.

Strategen sehen Zinssenkungen bei recht stabiler Wirtschaftslage

Der Stratege und sein Team gehen davon aus, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu einem geringeren Wachstum der US-Wirtschaft kommen werde. Zeitgleich gab er aber auch Entwarnung, denn bereits im kommenden Jahr sieht er eine Erholung auf eine Wachstumsrate von rund 2,3 Prozent voraus. Darüber hinaus erwarten die Experten, dass bis September durch die US-Notenbank Zinssenkungen von 75 Basispunkten vorgenommen werden, im kommenden Jahr soll es ihrer Einschätzung nach dann um weitere 150 Basispunkte abwärts gehen. Damit würde der US-Leitzins, der aktuell in einer Bandbreite von 5,25 Prozent bis 5,5 Prozent liegt, auf 3,0 bis 3,25 Prozent sinken. "Das ist bedeutsam", sagte Vaidya in dem Interview. "Wir haben eine leichte Abkühlung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes erlebt", dieser Rückgang sei aber nur vorübergehend.

Aktien vor herausforderndem Umfeld unter bestimmten Bedingungen

In diesem Szenario hält Vaidya kurzfristige Anleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und mittelfristige Staatsanleihen für lohnenswert. Auch Wachstums- und Small-Cap-Aktien werden alle von niedrigeren Zinssätzen und einer Ausweitung der Aktienrally profitieren, so die Zusammenfassung des Experten. All jene Investmentoptionen scheinen reif dafür zu sein, von einem Umfeld zu profitieren, in dem sich sowohl die US-Wirtschaft behaupten könne als auch die Federal Reserve beginne, die Zinssätze zu senken.

Schwierigere Bedingungen insbesondere für Anlagen im Aktienbereich sieht der Marktexperte dann, wenn die Fed die Zinsen senkt und dies nicht deshalb tut, weil die Geldpolitik normalisiert werden soll, sondern weil die schwache Wirtschaftslage sie zu einem solchen Schritt zwingt. In diesem Fall sieht er ein Umfeld, das "für Aktien eine Herausforderung" wäre, voraus.

Nicht alle Experten so optimistisch

Dass sich die US-Wirtschaft rasch erholen wird, ist ein Szenario, das nicht alle Experten teilen. Zuletzt hatte etwa das Investmentforschungsunternehmen BCA Research davor gewarnt, dass die Leitzinssenkungen der US-Notenbank eine Rezession in den Vereinigten Staaten nicht würden verhindern können. Garry Evans, Chefstratege für globale Vermögensallokation bei BCA Research, erklärte: "Jeder einzelne von uns glaubt mittlerweile, dass es eine Rezession gibt, und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Markt glaubt." Es gebe Dinge, die "derzeit ziemlich schnell zusammenbrechen", so der Experte weiter. "Ein paar Zinssenkungen werden eine Rezession nicht verhindern. Eine durchschnittliche Rezession dauert zehn Monate … Es dauert etwa ein Jahr, bis die Zinssenkungen der Fed tatsächlich beginnen, der Wirtschaft einen Anschub zu geben."



Redaktion finanzen.net