Pinterest-Aktie fast zweistellig im Plus: Vorläufige Pinterest-Zahlen euphorisieren Anleger

• Pinterest-Aktie legt kräftig zu• Prognose wegen Corona-Krise zurückgezogen• Pinterest meldet Umsatzsprung

Pinterest: Q1-Umsatz deutlich über Vorjahr

In einer Mitteilung gibt der Konzern bekannt, dass sich der Umsatz in den ersten drei Monaten 2020 auf 269 bis 272 Millionen US-Dollar beläuft. Im Vorjahresquartal wies Pinterest einen Umsatz in Höhe von 201,91 Millionen US-Dollar aus. Außerdem habe Pinterest rund 1,7 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren zur Verfügung, keine finanzielle Schulden und eine nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, so der offizielle Bericht.

Pinterest stampft Ausblick ein

Für das Gesamtjahr möchte Pinterest nun keine Aussagen zur Umsatz- und EBITDA-Entwicklung machen. Der im Februar veröffentlichte Ausblick wurde zurückgezogen. Hintergrund ist die grassierende Corona-Pandemie. Man könne nicht vorhersehen, inwieweit das Virus die Werbeeinnahmen beeinflussen wird. "Die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen dieser Pandemie entwickeln sich schnell und sind schwer zu messen und zu quantifizieren", so Pinterest-CFO Todd Morgenfeld in der Aussendung. Die vollständigen und endgültigen Kennzahlen für das erste Quartal wird das Unternehmen am 5. Mai vorlegen.

So reagiert die Pinterest-Aktie

Die Pinterest-Aktie profitiert am Mittwoch im frühen NYSE-Handel von den vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2020. Das Papier gewinnt zeitweise 9,89 Prozent auf 16,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com