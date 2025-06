Promi-Friseurkette Marlies Möller insolvent

HAMBURG/SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Promi-Friseurkette Marlies Möller ist insolvent. Das Amtsgericht Hamburg habe über das Vermögen der Marlies Möller Holding GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet und die Hamburger Rechtsanwältin Jennie Best als vorläufige Insolvenzverwalterin eingesetzt, teilte die Anwaltskanzlei Reimer mit.

Wer­bung Wer­bung

Möller ist seit mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft

Marlies Möller (89) ist seit mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft und gilt als international renommierte Haarexpertin. Unter anderem frisierte sie Prominente wie Hollywood-Star Sharon Stone oder die Designerin Jette Joop.

Von der Insolvenz betroffen seien insgesamt fünf Friseursalons - drei in Hamburg, einer in Hannover und einer in Düsseldorf. Die zwei weiteren Standorte unter der Marke Marlies Möller in Hamburg-Pöseldorf und auf Mallorca seien nicht Teil des Verfahrens.

Alle Salons bleiben geöffnet

Sämtliche Salons blieben während des Insolvenzverfahrens geöffnet; alle Kundentermine fänden wie geplant statt. Die Löhne und Gehälter der rund 75 Beschäftigten seien durch eine Insolvenzgeldvorfinanzierung bis Ende August 2025 gesichert.

Wer­bung Wer­bung

Die Salons, in denen auch Beauty-Anwendungen und Stilberatung geboten werden, sowie eine selbstentwickelte Schnitttechnik und eigene Produktpaletten ließen Möller zu einer der wenigen ganz Großen ihrer Branche aufsteigen. Begonnen hat Möller 1954 mit einer Ausbildung in Hamburg. 1962 gründete sie ihren ersten Salon im Souterrain einer Patriziervilla.

Möller erarbeitete auch Laufsteg-Looks

Als Expertin trat Möller zudem in Medien wie der Zeitschrift "Brigitte" und TV-Shows wie "Deutschlands schönste Frau" in Erscheinung. Sie erarbeitete Laufsteg-Looks in New York, Paris und Mailand.

Zu der wirtschaftlichen Schieflage kam es nach Angaben ihres Sohnes, Geschäftsführer Christian Möller, weil das Unternehmen die Einschränkungen und Umsatzrückgänge während der Corona-Pandemie und seit Beginn des Ukraine Krieges bislang nicht kompensieren konnte. Gleichzeitig seien die Betriebskosten jedoch stetig weiter gestiegen.

Wer­bung Wer­bung

Insolvenzverwalterin hat strukturierten Investorenprozess eingeleitet

Die Marlies Möller Holding GmbH mit Sitz in Schwerin wurde den Angaben zufolge 2001 gegründet. Die vorläufige Insolvenzverwalterin Best untersuche nun die ökonomische Lage des Unternehmens. Parallel habe sie bereits einen strukturierten Investorenprozess eingeleitet, um die Zukunft der Salons und die Arbeitsplätze langfristig zu sichern./klm/DP/jha