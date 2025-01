ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,92 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 4,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105.771 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 38,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,98 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 882,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 888,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,920 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der SDAX nachmittags

Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX aktuell