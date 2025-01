ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 4,93 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,93 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,93 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,99 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.568 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 61,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,98 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 882,00 Mio. EUR, gegenüber 888,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,68 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,920 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

