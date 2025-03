ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 6,77 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 6,77 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 6,70 EUR. Bei 6,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.615 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,96 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 33,48 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,26 Mrd. EUR, gegenüber 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,48 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben dreht Daily Soap 'Cooking Academy' - ProSiebenSat.1-Aktie leichter

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

ProSiebenSat.1 auf Hoch seit Juli - Aktie gewinnt