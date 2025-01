ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,38 EUR zu.

Um 11:44 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 5,38 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 193.181 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,98 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 16,28 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,170 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,94 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 882,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,916 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Handel in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag