ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,55 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 6,55 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,94 EUR zu. Bei 6,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 931.161 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 45,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,074 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 06.03.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,909 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

