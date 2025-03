ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag massiv unter Druck

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 11,2 Prozent auf 5,80 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 11,2 Prozent auf 5,80 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,61 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.579.770 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 22,41 Prozent sinken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,074 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,04 EUR.

Am 06.03.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,909 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

