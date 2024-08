ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 11:47 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 5,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,92 EUR. Bei 5,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 8.812 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. 34,91 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 21,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,235 EUR belaufen. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

Am 08.08.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,24 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

