ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,57 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,57 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,62 EUR. Bei 5,57 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.839 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. 43,27 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 19,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,94 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,68 Prozent auf 882,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,918 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

