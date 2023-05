Bitkom-Umfrage: Cloud-Nutzung wird in Deutschland rasant zunehmen

Aktuell erreichen diesen Anteil lediglich 15 Prozent der Unternehmen. Wichtigstes Ziel bei ihren Cloud-Aktivitäten ist demnach für die Unternehmen die Reduzierung von Kosten (64 Prozent) sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen (63 Prozent).

"Schon heute nutzen praktisch alle Unternehmen Cloud-Anwendungen. Die Intensität der Nutzung wird in den nächsten Jahren aber stark zunehmen. Cloud ist das Neue Normal der digitalen Welt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Gleichzeitig gilt aber auch: Die Unternehmen werden zumindest mittelfristig nicht alle IT-Anwendungen in die Cloud verlagern."

Der Umfrage zufolge will in diesem Jahr jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) in Cloud-Lösungen investieren, zwei Drittel (69 Prozent) planen dies für 2024 oder später. Derzeit nutzen 89 Prozent Cloud Computing, weitere 8 Prozent planen oder diskutieren das. Nur für 3 Prozent ist die Cloud kein Thema, so Bitkom.

Als Cloud-Hemmnis Nummer eins bezeichneten die befragten Unternehmen den Fachkräftemangel. Demnach sehen 65 Prozent dies als größte Bremse für den Cloud-Markt, weitere bedeutende unternehmensinterne Hemmnisse sind fehlende Zeit (53 Prozent), zu komplexe Migrations-Aufgaben (52 Prozent) und ein zu hoher Investitionsbedarf (50 Prozent).

In puncto Cybersicherheit sagen knapp zwei Drittel der befragten Unternehmen, die Cloud Computing nutzen, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten überhaupt keinen Cyberangriff auf die Cloud-Umgebung hatten. Nur 1 Prozent wurde Opfer eines Cyberangriffs auf die Cloud-Umgebung, der zu starken Störungen des Betriebsablaufs führte.

Deutschland als Standort der Cloud-Rechenzentren

Mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz ist acht von zehn Unternehmen, die Cloud Computing nutzen, dies planen oder diskutieren, wichtig, in welchem Land sich das Rechenzentrum des Cloud-Anbieters befindet. Klarer Standort-Favorit ist demnach Deutschland: 93 Prozent bevorzugen ein heimisches Rechenzentrum, für 7 Prozent kommt es in Frage. Mit deutlichem Abstand folgen die anderen EU-Länder, die von 50 Prozent bevorzugt werden und für 41 Prozent in Frage kommen. Dahinter folgen Japan und die USA sowie Indien. Großbritannien wird als Standort nur von 1 Prozent bevorzugt, kommt aber für 44 Prozent zumindest in Frage.

Entsprechend dieser Standortpräferenzen ist die europäische Cloud- und Daten-Initiative Gaia-X für fast die Hälfte der Unternehmen (46 Prozent) interessant, wie Bitkom erklärte. Vorteile bei Gaia-X konformen Diensten werden demnach vor allem beim Thema Compliance und Rechtssicherheit beim Datenschutz (71 Prozent) gesehen sowie bei besonders hohen Standards für IT-Sicherheit (66 Prozent).

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: Stokkete / Shutterstock.com, rvlsoft / Shutterstock.com