BVB-Aktie: BVB zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein

Club-WM

Borussia Dortmund hat das Zehn-Millionen-Dollar-Spiel bei der Club-WM gegen Ulsan HD gewonnen und als Gruppenerster das Achtelfinale erreicht.

Das Team von Trainer Niko Kovac gewann am Mittwoch in Cincinnati durch ein Tor von Daniel Svensson (36. Minute) mit 1:0 (1:0) gegen die über weite Strecken harmlosen Südkoreaner.

Für den BVB, der vom Ergebnis im Parallelspiel zwischen Mamelodi Sundowns und Fluminense Rio de Janeiro (0:0) profitierte, geht es nun am kommenden Dienstag in Atlanta weiter. Das Spiel wird am Mittwochmorgen um 3.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Der Gegner stand bei Spielende noch nicht fest.

Allein durch die Partie gegen Ulsan nahm der BVB knapp zehn Millionen US-Dollar für den Sieg (2 Millionen Dollar) und den Achtelfinal-Einzug (7,5 Millionen Dollar) ein. Damit erhöhen sich die Einnahmen der Dortmunder bei dem Turnier auf bereits rund 40 Millionen Dollar inklusive Startgeld.

US-Vizepräsident JD Vance unter den Zuschauern

Ohne die diesmal geschonten Julian Brandt und Niklas Süle hatten die Dortmunder bei erneut großer Hitze wenig Mühe mit Ulsan, die das Turnier punktlos beendeten. Unter den nur 8.239 Zuschauern waren auch US-Vizepräsident JD Vance und FIFA-Boss Gianni Infantino. Entsprechend hoch waren die Sicherheitsvorkehrungen bei dem Spiel.

Bei rund 35 Grad Celsius waren die Ersatzspieler des BVB wie schon beim zweiten Gruppenspiel gegen Mamelodi (4:3) in Cincinnati in der Kabine geblieben. "Das hat mit dem Sport bei uns nichts zu tun", hatte Kovac vor dem Spiel zu den Bedingungen gesagt und von "gefühlt 41 Grad" gesprochen.

Harmloser Gegner

Zum ersten Mal bei diesem Turnier war Dortmund klar spielbestimmend und hatte deutlich mehr Ballbesitz gegen die Südkoreaner, die schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten. Aus ihrer Überlegenheit machten die Westfalen aber recht wenig. Auch in puncto Intensität fehlte einiges.

Einzig Neuzugang Jobe Bellingham überzeugte mit seiner Präsenz. Der Engländer hatte zunächst in der 27. Minute Pech bei einem Volleyschuss, der das Tor nur knapp verfehlte. Zehn Minuten später gab er aber dann die Vorarbeit zur erlösenden und verdienten Führung durch Svensson.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild wenig. Dortmund kontrollierte das Spiel, erspielte sich auch Chancen, nutzte diese aber nicht. Deshalb blieb es bis zum Ende unnötig spannend. Ulsan kam tatsächlich auch zu Torabschlüssen. Richtig in Gefahr gerieten die Westfalen aber nicht mehr. Für den BVB ging es unmittelbar nach dem Spiel zurück nach Florida, wo sich das Team in Fort Lauderdale auf die K.-o.-Runde vorbereitet.

BVB trifft im Achtelfinale der Club-WM auf Monterrey

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der Club-WM auf CF Monterrey aus Mexiko. Der fünfmalige Sieger der Concacaf-Champions-League bezwang die Urawa Red Diamonds aus Japan im letzten Gruppenspiel 4:0 (3:0) und qualifizierte sich damit auf Rang zwei für die K.o.-Phase des Turniers. Das Duell mit dem BVB ist in der deutschen Nacht zu Freitag (3.00 Uhr MESZ/DAZN) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

Den Sieg in Gruppe E sicherte sich Inter Mailand. Der Champions-League-Finalist gewann 2:0 gegen River Plate aus Argentinien. Der 37-fache Meister beendete die Partie dabei mit nur neun Spielern. Lucas Martinez Quarta sah wegen einer Notbremse in der 65. Minute die Rote Karte, sieben Minuten danach erzielte Francesco Pio Esposito das 1:0. Nachdem Alessandro Bastoni in der 93. Minute auf 2:0 erhöht hatte, sah Gonzalo Montiel nach einem Handgemenge und einer Rudelbildung Gelb-Rot und musste vor dem Schlusspfiff vom Platz (90.+5). Inter trifft nun am Montag auf Fluminense.

In Pasadena nördlich von Los Angeles entschied Monterrey die Pflichtaufgabe gegen die sieglosen Japaner in der ersten Halbzeit mit drei Toren binnen neun Minuten. Nelson Deossa (30. Minute), German Berterame (34.) und Jesus Manuel Corona (39.) machte in der von Felix Zwayer geleiteten Begegnung alles klar, Berterame erhöhte in der Nachspielzeit noch auf 4:0 (90.+7).

Chukwuemeka soll über Leihe hinaus beim BVB bleiben

Für Borussia Dortmund geht es bei der Club-WM am 1. Juli im Achtelfinale gegen CF Monterrey aus Mexiko - ob Carney Chukwuemeka dann noch für den BVB spielen kann, ist aktuell unklar. Der Leihvertrag mit dem 21 Jahre alten Engländer, der dem FC Chelsea gehört, endet am 30. Juni. Sportdirektor Sebastian Kehl ist aber guter Dinge, dass der Offensivspieler auch danach noch Teil des BVB-Kaders sein wird.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen", sagte Kehl nach dem Dortmunder Vorrunden-Ende bei der Club-WM. "Wir wollen nicht schlechter werden. Deswegen würden wir ihn auch gerne behalten. Das weiß auch Chelsea."

Moukoko steht vor endgültigem Abschied vom BVB

In den Gesprächen mit dem Londoner Club dürfte es auch um die Personalie Jamie Gittens gehen. Der englische Flügelspieler soll sich mit Chelsea über einen Wechsel einig sein. Vor der Club-WM kam der Transfer aber nicht mehr zustande, da Chelsea nicht die von Dortmund geforderten gut 60 Millionen Euro bezahlen wollte. "Auch bei Jamie sind wir in Gesprächen", sagte Kehl dazu nur. Laut Medienberichten soll zuletzt auch der FC Bayern Interesse gezeigt haben.

Youssoufa Moukoko steht dagegen vor einem endgültigen Abschied aus Dortmund. Der 20 Jahre alte Stürmer, der in den USA ohnehin nicht dabei ist, soll laut Medienberichten zum FC Kopenhagen wechseln. "Ich bin in Gesprächen mit Youssoufa, das stimmt", bestätigte Kehl. "Es sind noch ein paar Dinge zu klären. Wenn die geklärt sind, werden wir auch was verkünden, aber so weit sind wir noch nicht." Moukoko war zuletzt an den französischen Erstligisten OGC Nizza verliehen.

dpa-AFX