Reddit Aktie News: Reddit zieht am Freitagnachmittag deutlich an

So entwickelt sich Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 14,2 Prozent auf 64,41 USD.

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 15:53 Uhr 14,2 Prozent. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 65,56 USD zu. Bei 61,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 574.773 Stück gehandelt.

Reddit ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -5,929 USD je Reddit-Aktie in den Büchern stehen.

