RIB Software SE-Aktie aktuell: RIB Software SE leichter

Das Papier von RIB Software SE gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 27,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RIB Software SE-Aktie bis auf 27,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,15 EUR. Der Tagesumsatz der RIB Software SE-Aktie belief sich zuletzt auf 164 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2020 auf bis zu 29,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,20 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,00 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RIB Software SE ein EPS in Höhe von 0,530 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die RIB Software SE bietet Softwarelösungen für das Bauwesen. Der Angebotsfokus liegt auf 5D-Bauplanung und Bauausführung. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Softwarelösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette bei Bau- und Infrastrukturprojekten abdecken - inklusive Projekt-Konzeption, Planung, Budgetierung und Ausschreibung, Schätzungen, Beschaffung, Koordination, Kontrolle und Wartung. Zusätzlich bietet RIB ihren Kunden Service- und Beratungsleistungen und entwickelt bei Bedarf kundenspezifische Anwendungen. Zu den Kunden gehören Bauunternehmen, Bauträger, Eigentümer, Investoren und Regierungen. Sie nutzen die Lösungen von RIB unter anderem für die Erstellung von Preisdatenbanken, zur Tragwerksplanung, zum Büro- und Projektmanagement und zur Mengenermittlung.

Die aktuellsten News zur RIB Software SE-Aktie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RIB Software