Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NDB-Sitzung verlor die Aktie um 02.08.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 34,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,00 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,18 USD. Zuletzt wurden via NDB 3.425.097 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2022 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,493 USD je Rivian Automotive-Aktie.

