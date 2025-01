Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 15,5 Prozent auf 15,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 15,5 Prozent auf 15,30 USD zu. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,34 USD zu. Bei 13,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.113.680 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 20,30 USD erreichte der Titel am 05.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,26 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 07.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 874,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,153 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian gegen Autohäuser: Wie Direktverkäufe die Autobranche revolutionieren sollen

Analyst lobt Kreditzusagen für Tesla-Konkurrent Rivian - für eine Kaufempfehlung reicht es aber nicht

Rivian erhält Milliarden-Dollar-Kreditzusage: Ausbau der Elektroauto-Produktion geplant - Rivian-Aktie fällt