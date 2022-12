Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Montagnachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NDB-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 30,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 30,09 USD. Den NDB-Handel startete das Papier bei 31,01 USD. Zuletzt stieg das NDB-Volumen auf 1.855.490 Rivian Automotive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2021 auf bis zu 123,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,25 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 56,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.11.2022 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.12.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,783 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

