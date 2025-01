Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 13,78 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.229.381 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 18,86 USD markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 36,83 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,26 USD erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 40,06 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,44 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 874,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Rivian Automotive am 20.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 19.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,153 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

