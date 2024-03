Kursentwicklung

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Freitagvormittag

15.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 11,07 USD.

Um 09:21 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 11,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.276 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt. Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 153,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 10,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2024). Mit Abgaben von 9,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus. Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,73 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.315,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 663,00 USD umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 präsentieren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,211 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein Rivian-Aktie fester: Rivian schiebt Fabrik-Bau auf - Milliardenhohe Einsparung Tesla-Konkurrent Fisker-Aktie stürzt nach Warnung vor Insolvenz ab

