Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 10,10 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,10 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 9,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.431.340 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 24,61 USD markierte der Titel am 27.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 143,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,26 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,165 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Konsequenz aus Produktionsupdate: Deutsche Bank senkt Kursziel für Rivian-Aktie

Nach Lieferengpässen & Co.: Rivian setzt nun auf Gebrauchtwagenprogramm

Rivian-Aktie fällt: Rivian muss Produktion teilweise unterbrechen