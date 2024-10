Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,16 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,16 USD. Bei 10,26 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 314.698 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 142,34 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,30 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,137 USD je Aktie ausweisen dürften.

