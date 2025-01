Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Montagnachmittag an

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 13,20 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 13,20 USD zu. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,32 USD. Bei 12,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 2.313.238 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,86 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 42,90 Prozent Luft nach oben. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,40 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.11.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,44 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 874,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 34,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 19.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rivian Automotive.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,153 USD je Rivian Automotive-Aktie.

