Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochmittag schwächer

04.09.24 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 279,40 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 279,40 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 277,90 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 280,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 179.013 Roche-Aktien den Besitzer. Bei 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 3,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,83 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 268,67 CHF je Roche-Aktie aus. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,44 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images