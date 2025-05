Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit negativen Vorzeichen

06.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 270,90 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 270,90 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 270,60 CHF. Bei 272,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.738 Stück gehandelt. Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 13,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.05.2024 bei 216,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,95 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 279,75 CHF. Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,11 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen April 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

