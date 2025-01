Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der Roche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 268,60 CHF zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 268,60 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 268,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 38.769 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 288,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 26,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,81 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 274,29 CHF an.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,56 CHF je Roche-Aktie.

