Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 246,90 CHF.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 246,90 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 247,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 235.719 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 281,30 CHF. 13,93 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,79 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,90 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,85 CHF je Aktie aus.

