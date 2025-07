Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit KursVerlusten

11.07.25 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 259,40 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 11:47 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 259,40 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 259,10 CHF. Mit einem Wert von 261,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 88.581 Roche-Aktien. Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,97 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,94 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,04 CHF für die Roche-Aktie. Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 10 Jahren verloren

