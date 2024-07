Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 258,40 CHF ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 258,40 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 256,00 CHF ein. Bei 257,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 314.157 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 277,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 17,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 260,30 CHF für die Roche-Aktie.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,73 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI notiert schlussendlich im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten