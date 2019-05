Pinterest enttäuscht mit ersten Quartalszahlen nach Börsengang - Aktie bricht ein

Aktien in diesem Artikel Pinterest EUR

Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel am Donnerstag sowie vorbörslich am Freitag zeitweise um mehr als 15 Prozent. Im offiziellen Freitagshandel verloren die Anteilsscheine zwischenzeitlich 13,85 Prozent auf 26,60 US-Dollar. Zum Handelsende standen die Papiere 13,48 Prozent tiefer bei 26,70 US-Dollar. Pinterest machte etwas mehr Umsatz als am Markt erwartet - aber auch deutlich mehr Verlust. Allerdings hatte der Kurs seit dem Börsengang Mitte April zuvor auch schon um mehr als 50 Prozent zugelegt.

Pinterest steigerte im ersten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 202 Millionen Dollar. Unterm Strich gab es jedoch einen Verlust von 41,4 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 52,7 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Pinterest versteht sich als eine Art visuelle Suchmaschine, in der Nutzer nach Ideen etwa für die Inneneinrichtung oder Urlaube suchen und Bilder zu ihren Interessen finden können. Zugleich können sie Fotos aus dem Netz als sogenannte Pins auf "Boards" zu bestimmten Themen speichern. Geld nimmt Pinterest vor allem durch Werbung ein - das sind bisher hauptsächlich bezahlte "Pins", die den Nutzern angezeigt werden.

Weiterhin fällt auf, dass Pinterest sein Geschäft nach wie vor fast nur im Heimatmarkt macht: Nur 15 Millionen Dollar Umsatz wurden außerhalb der USA erwirtschaftet. Dabei hat der Dienst in den USA 85 Millionen aktive Nutzer und in anderen Ländern 206 Millionen.

Die Firma hatte ihre Aktien zu einem Ausgabepreis von 19 Dollar verkauft - am Donnerstag ging die Aktie vor der Vorlage der Quartalszahlen mit knapp 31 Dollar aus dem Handel.

