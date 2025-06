ROUNDUP: Iran feuert wieder Raketen auf Israel

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Raketen auf Israel gefeuert. Der staatliche Rundfunk sprach von einem "Raketenregen" auf Ziele in Israel. Die israelische Armee teilte mit, die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren. Die Bevölkerung sei angewiesen, bis auf Weiteres in den Schutzräumen zu bleiben, teilte das israelische Militär am Morgen mit. Laut der "Times of Israel" waren im Raum der Stadt Jerusalem Explosionen zu hören./arb/DP/stk