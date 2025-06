ROUNDUP:Irans Kommandeur der Luftstreitkräfte getötet

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Novo Nordisk bereitet Phase-3-Studie mit Amycretin vor. Deutsche Bank bewertet BioNTech mit "neutral". Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Mai. Trump warnt: Autozölle könnten bald noch weiter steigen. Leonardo und Partner Rheinmetall könnten bei Iveco-Sparte wohl leer ausgehen. Richterspruch in San Francisco: Trump überschritt Befugnisse bei Einsatz der Nationalgarde in LA.