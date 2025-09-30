DAX23.776 +0,2%ESt505.505 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
ROUNDUP: Zwei Tote nahe Moskau durch ukrainische Drohnenattacke

29.09.25 11:23 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Umland der russischen Hauptstadt Moskau sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Eine 76-jährige Frau und ihr 6-jähriger Enkel seien bei einem Brand ihres Hauses ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Andrej Worobjow in sozialen Netzwerken. Details nannte er nicht. Über den Städten Kolomna und Woskressensk südöstlich von Moskau seien nachts vier Drohnen abgeschossen worden.

Russland will 78 Drohnen abgefangen haben

Insgesamt fing das russische Militär nach eigenen Angaben in der Nacht 78 feindliche Drohnen über dem Territorium Russlands ab - die meisten über den Grenzgebieten Brjansk und Belgorod. Solche Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind nicht unabhängig überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, das im Gebiet Brjansk eine russische Fabrik für Elektronikbauteile mit Raketen getroffen worden sei. Von russischer Seite gab es dazu keine Angaben.

Nach einem massiven Bombardement auf die Ukraine in der Nacht zu Sonntag setzte die russische Armee in der letzten Nacht weniger Drohnen ein. Von 32 unbemannten Fluggeräten seien 23 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Die Schäden bei ihren Gegenangriffen auf russisches Gebiet sind bislang geringer als die Verheerungen, die Moskau in der Ukraine anrichtet./fko/DP/stk