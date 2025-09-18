DAX23.330 ±0,0%ESt505.366 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.312 -0,1%Euro1,1835 -0,2%Öl68,25 -0,4%Gold3.671 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring! Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring!
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles

17.09.25 13:37 Uhr

WINDSOR (dpa-AFX) - Großbritanniens Thronfolger William und seine Frau Kate haben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auf Schloss Windsor begrüßt. Abgeschottet von der Öffentlichkeit wird dort Trumps Staatsbesuch abgehalten. Der Prinz und die Prinzessin von Wales standen am Präsidenten-Hubschrauber und empfingen die Trumps.

Wer­bung

Die vier schritten dann zum Schloss, wo König Charles III. und Königin Camilla warteten. Es folgte ein langer Händedruck zwischen Trump und Charles. Melania trug einen Hut, der ähnlich wie bei der Amtseinführung Trumps, einen Teil ihres Gesichts, auch ihre Augen, verdeckte.

Es ist der zweite Staatsbesuch von Präsident Trump in Großbritannien, er war 2019 in seiner ersten Amtszeit schon einmal dort. Trump will Zeit mit seinem "Freund" König Charles verbringen, den er vorab aus Versehen vor seiner Abreise in Washington noch mit dem früheren Adelstitel "Prinz" bezeichnet hatte. Am Donnerstag sind Gespräche mit Premierminister Keir Starmer unter anderem über Handel geplant.

Am Vorabend hatte es an Schloss Windsor einen für die Sicherheitskräfte peinlichen Moment gegeben. Es gelang Kritikern, eine riesige Lichtinstallation zum Skandal um den 2019 gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Schlossturm zu projizieren

Wer­bung

- für Trump ein äußerst unbequemes Thema. In den USA ist der Druck

auf den Republikaner gewachsen, alle Akten zu dem Fall, bei dem Epstein über viele Jahre systematisch Minderjährige sexuell missbraucht hatte, zu veröffentlichen. Epstein hatte beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte, was Spekulationen Raum gab./mj/DP/jha