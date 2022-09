Herbstprognose: Privatbanken sehen im Winter Rezession auf Deutschland zukommen

Wie aus der Herbstprognose des BdB hervorgeht, prognostizieren sie für 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 Prozent und eine Inflationsrate von 5,9 Prozent. Sie erwarten, dass das BIP in den kommenden vier Quartalen bis zum Sommer 2023 sinken wird. "Die Wirtschaft in Deutschland wie in Europa ist in schwieriges Fahrwasser geraten. Die stark gestiegenen Energiepreise haben zu einem enormen Kostenschub für die Unternehmen geführt," erklärte Henriette Peucker, Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers des Bankenverbandes.

Die hohen Inflationsraten führten zu einem erheblichen Kaufkraftverlust bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Zudem drückten die Spätfolgen der Pandemie und Lieferengpässe die Wirtschaft. "Die deutschen Unternehmen sind einem ganz erheblichen Kostendruck ausgesetzt. Sie leiden zudem unter der nachlassenden globalen Wirtschaftsdynamik", so Peucker.

Die Chefvolkswirte rechnen für 2022 mit einem BIP-Wachstum von 1,4 Prozent und mit einer Inflationsrate von 8,0 Prozent.

