CANCOM-Aktie springt an: CANCOM kauft Aktien zurück

Aktien in diesem Artikel CANCOM 28,32 EUR

3,96% Charts

News

Analysen

Im Zeitraum vom 3. Juli bis Ende Juni nächsten Jahres sollen bis zu gut 3,85 Millionen eigene Aktien am Markt erworben werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dabei würde bis zu insgesamt rund 9,92 Prozent des derzeitigen Grundkapitals über die Börse gekauft. Zum Zweck hieß es, dass die erworbenen Aktien zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden könnten. Die CANCOM -Aktie reagierte auf die Nachrichten via XETRA mit einem Kurssprung von zeitweise 4,54 Prozent auf 28,54 Euro.

/stk/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE