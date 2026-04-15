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S&P 500 im Blick

S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500

16.04.26 20:02 Uhr
S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500 | finanzen.net

Der S&P 500 gönnt sich am vierten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories
83,22 EUR -1,34 EUR -1,58%
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Albemarle Corp.
178,65 EUR 20,30 EUR 12,82%
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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J.B. Hunt Transportation Services Inc.
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Lumentum Holdings Inc
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Indizes
S&P 500
7.025,4 PKT 2,4 PKT 0,03%
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Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,10 Prozent auf 7.030,14 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 55,834 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 7.036,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.022,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.008,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.051,23 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.699,38 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 6.940,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.275,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.051,23 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 13,27 Prozent auf 209,98 USD), CH Robinson Worldwide (+ 8,56 Prozent auf 182,46 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8,32 Prozent auf 242,81 USD), Dell Technologies (+ 7,88 Prozent auf 191,25 USD) und Lumentum (+ 7,61 Prozent auf 886,71 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Abbott Laboratories (-6,46 Prozent auf 95,00 USD), Charles Schwab (-6,13 Prozent auf 94,12 USD), Carnival (-5,41 Prozent auf 27,26 USD), TKO GROUP (-5,23 Prozent auf 183,00 USD) und Royal Caribbean Cruises (-4,39 Prozent auf 269,91 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14.761.284 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,045 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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