S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft wächst im September langsamer

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im September langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,6 von 54,6 Punkten im Vormonat und damit auf ein Dreimonatstief. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 52,0 von 53,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 53,9 von 54,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,0 gelautet.

"Das weitere robuste Output-Wachstum im September rundet das bislang beste Quartal in diesem Jahr für US-Unternehmen ab", sagte Chefökonom Chris Williamson.

September 23, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)