SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 211,90 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 211,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 214,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,60 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 509.806 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 214,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 1,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 121,10 EUR. Abschläge von 42,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,00 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

