SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 255,00 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 255,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 254,95 EUR. Mit einem Wert von 255,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 48.802 Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,72 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 30,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte SAP SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

