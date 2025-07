SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 256,25 EUR ab.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 256,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 253,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,70 EUR. Bisher wurden heute 346.074 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,63 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 31,04 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. SAP SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,23 EUR je Aktie aus.

