SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 254,90 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 254,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 254,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 159.337 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 176,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 30,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,11 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 EUR, nach -0,71 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

