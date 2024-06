SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 179,62 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 179,62 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 180,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,64 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 347.024 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 184,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,71 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,02 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte SAP SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Börse Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende