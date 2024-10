Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 245,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 245,60 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 245,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.678 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,23 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,752 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 252,70 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 860,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,12 EUR je Aktie aus.

